‫سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 97 سنتاً‬

‫انخفض سعر برميل النفط الكويتي 97 سنتاً ليبلغ 63ر20 دولار في تداولات يوم امس الجمعة مقابل 60ر21 دولار في تداولات يوم الأربعاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.‬



‫وفي الأسواق العالمية جرت تسوية خام برنت بارتفاع 51ر1 دولار بما يعادل 1ر5 بالمئة ليبلغ 97ر30 دولار للبرميل في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19ر1 دولار أو خمسة بالمئة لتبلغ 74ر24 دولار للبرميل.‬