بورصة الكويت تستهل تعاملات الأسبوع على انخفاض المؤشر العام 49.5 نقطة

استهلت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع اليوم الأحد على انخفاض مؤشر السوق العام 5ر49 نقطة ليبلغ مستوى 3ر4812 نقطة بنسبة هبوط بلغت 02ر1 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 19ر49 مليون سهم تمت عبر 4677 صفقة نقدية بقيمة بلغت 3ر11 مليون دينار كويتي «نحو 4ر38 مليون دولار أمريكي».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر34 نقطة ليبلغ مستوى 4ر4103 نقطة بنسبة هبوط بلغت 83ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر16 مليون سهم تمت عبر 1171 صفقة نقدية بقيمة 6ر1 مليون دينار «نحو 4ر5 مليون دولار».



كما انخفض مؤشر السوق الأول 12ر57 نقطة ليبلغ مستوى 05ر5173 نقطة بنسبة هبوط بلغت 09ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر32 مليون سهم تمت عبر 3506 صفقة بقيمة 6ر9 مليون دينار «نحو 6ر32 مليون دولار».



في غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 8ر54 نقطة ليبلغ مستوى 19ر3980 نقطة بنسبة هبوط بلغت 36ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر13 مليون سهم تمت عبر 981 صفقة نقدية بقيمة 5ر1 مليون دينار «نحو 1ر5 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «يونيكاب» و«ايفا فنادق» و«المركز» و«المال» أما شركات «أهلي متحد» و«بيتك» و«الدولي» و«المشتركة» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «المشتركة» و« منشآت» و«سنرجي» و«استثمارات» الأكثر انخفاضا.