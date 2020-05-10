البورصة.. الحذر يسبق الحظر

شريف حمدي

قبل ساعات من دخول قرار حظر التجول الكلي حيز التنفيذ، أنهت بورصة الكويت تعاملاتها امس على تراجع لافت على مستوى كل المؤشرات والمتغيرات وفي مقدمتها السيولة المتدفقة للسوق، إذ تراجعت بنسبة 54% ببلوغها 11.3 مليون دينار وذلك انخفاضا من 24.7 مليون دينار في جلسة الخميس الماضي.

وتركزت السيولة حول اسهم «بيتك» و«أهلي متحد» و«اجيليتي» و«زين» و«KIB»، وجنحت جميعها للتراجع بنهاية الجلسة بنسب متفاوتة.

ويبدو ان الحذر المصحوب بترقب سيكون السمة الغالبة على توجهات المتعاملين خلال مرحلة الحظر الشامل.

وخسرت البورصة في تعاملات امس نحو 282 مليون دينار، اذ بلغت القيمة السوقية 27.417 مليار دينار تراجعا من 27.699 مليار دينار في جلسة نهاية الاسبوع الماضي.

وانهى السوق تعاملاته على تراجع مؤشر السوق الاول بنسبة 1.1% محققا 57 نقطة خسائر ليصل الى 5173 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.8% بخسارته 34 نقطة ليتراجع الى 41.03 نقطة، وكذلك تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1% بخسارته 49 نقطة ليصل الى 4812 نقطة.