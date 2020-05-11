‫نفط الخليج: استمرار العمليات التشغيلية خلال الحظر الشامل‬

‫أعلنت الشركة الكويتية لنفط الخليج إنه نظرا لطبيعة العمل الخاصة بالشركة وضرورة استمرار العمليات التشغيلية خلال الحظر الشامل سيكون العمل كالآتي:‬



‫سوف يستمر العاملون المكلفون بالعمل في الدوام النهاري خلال فترة الحظر الشامل بأداء الأعمال بناء على طلب مدراء المجموعات ورؤساء الفرق لتسيير الأعمال التي تقتضي الضرورة إنجازها في مواقع العمل. ويستمر العاملون في دوام المناوبة بالعمل في الشركة بصورة اعتيادية وفقا لنظام العمل وما تقتضيه حاجة العمل.‬



‫وأكدت الشركة على ضرورة التزام العاملين باستخدام تصاريح عدم التعرض الخاص بهم واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19.‬