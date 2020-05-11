‫«المركزي»: 821.2 مليون دينار فائض ميزان المدفوعات في 2019‬

‫قال بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين إن ميزان مدفوعات الكويت سجل فائضاً بقيمة 2ر821 مليون دينار «نحو 7ر2 مليار دولار امريكي» في عام 2019 مقارنة بفائض قدره 1ر1 مليار دينار «نحو 6ر3 مليار دولار» في عام 2018.‬

‫واظهرت بيانات «المركزي» الاولية لميزان مدفوعات الكويت للعام 2019 والبيانات المعدلة للعام 2018 ان الحساب الجاري المحلي حقق فائضا بلغ 7ر6 مليار دينار كويتي «نحو 22 مليار دولار أمريكي» في عام 2019 مقابل ستة مليارات دينار «نحو 8ر19 مليار دولار» في 2018 بزيادة نسبتها 9ر11 بالمئة.‬

‫وأوضح «المركزي» أن الزيادة في فائض الحساب التجاري بين العامين 2018 و 2019 بلغت 5ر714 مليون دينار كويتي «نحو 3ر2 مليار دولار امريكي» في حين اظهر الحساب المالي لميزان مدفوعات تسجيل تدفقات مالية صافية للخارج بقيمة 4ر7 مليار دينار كويتي «نحو 4ر24 مليار دولار» مقارنة ب 6ر6 مليار دينار «نحو 7ر21 مليار دولار» في عام 2018.‬

‫واضاف المركزي انه عند النظر بصورة اكثر شمولية لوضع ميزان المدفوعات «اي مع الأخذ بالاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات المسجلة ضمن بند الحكومة العامة بالاضافة الى التغير في اجمالي الاصول الاحتياطية للمركزي» فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات يظهر فائضا يبلغ 7ر3 مليار دينار «نحو 2ر12 مليار دولار» العام الماضي مقابل 8ر7 مليار دينار «نحو 7ر25 مليار دولار» في 2018.‬

‫وميزان المدفوعات هو سجل محاسبي ومالي يتم فيه تدوين جميع الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بالدول لتسجيل العمليات المالية التي تتم بينها ويتكون من قسمين الأول مخصص للمدين وتسجل فيه الإجراءات المالية التي يتم دفعها والثاني للدائن وتسجل فيه الإجراءات المالية التي يتم تحصيلها.‬