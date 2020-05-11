بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 43.4 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشر السوق العام 4ر43 نقطة ليبلغ مستوى 9ر4768 نقطة بنسبة هبوط بلغت 90ر0 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 3ر75 مليون سهم تمت عبر 5720 صفقة نقدية بقيمة بلغت 7ر18 مليون دينار كويتي «نحو 58ر63 مليون دولار أمريكي».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر24 نقطة ليبلغ مستوى 1ر4079 نقطة بنسبة هبوط بلغت 59ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر19 مليون سهم تمت عبر 1435 صفقة نقدية بقيمة 4ر1 مليون دينار «نحو 7ر4 مليون دولار».



كما انخفض مؤشر السوق الأول 9ر52 نقطة ليبلغ مستوى 08ر5120 نقطة بنسبة هبوط بلغت 02ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر55 مليون سهم تمت عبر 4285 صفقة بقيمة 3ر17 مليون دينار «نحو 8ر58 مليون دولار».



في غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 3ر29 نقطة ليبلغ مستوى 8ر3950 نقطة بنسبة هبوط بلغت 74ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر13 مليون سهم تمت عبر 1027 صفقة نقدية بقيمة 1ر1 مليون دينار «نحو 7ر3 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «فيوتشر كيد» و«أولى تكافل» و«سكب ك» و«ايفا» أما شركات «أهلي متحد» و«بيتك» و«بنك وربة» و«الدولي» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «انوفست» و«المركز» و«ايفا فنادق» و«أجوان» الأكثر انخفاضا.