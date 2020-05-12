الذهب يرتفع وسط مخاوف بشأن موجة ثانية من إصابات كورونا

ارتفع الذهب الثلاثاء وسط مخاوف متزايدة من تجدد إصابات فيروس كورونا في بعض الدول واحتمال تصاعد أكبر للتوترات بين الصين والولايات المتحدة ولكن قوة الدولار كبحت المكاسب.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1698.09 دولار للأونصة وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 1704.10 دولار للأونصة.

وصعد مؤشر الدولار لأعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين مقابل منافسين رئيسيين مع تنامي الاقبال على الملاذات الآمنة وعائدات السندات مما يزيد تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1881.54 دولار للأونصة وفقدت الفضة 0.8 بالمئة إلى 15.12 دولار في حين ارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 761.94 دولار.