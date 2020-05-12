بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 1.44 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشر السوق العام 44ر1 نقطة ليبلغ مستوى 51ر4767 نقطة بنسبة هبوط بلغت 03ر0 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 21ر85 مليون سهم تمت عبر 4983 صفقة نقدية بقيمة بلغت 5ر16 مليون دينار كويتي «نحو 1ر56 مليون دولار أمريكي».



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي نقطتين ليبلغ مستوى 12ر4081 نقطة بنسبة صعود بلغت 05ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 30ر20 مليون سهم تمت عبر 1297 صفقة نقدية بقيمة 2ر1 مليون دينار «نحو 08ر4 مليون دولار».



كما انخفض مؤشر السوق الأول 14ر3 نقطة ليبلغ مستوى 94ر5116 نقطة بنسبة هبوط بلغت 06ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 90ر64 مليون سهم تمت عبر 3686 صفقة بقيمة 3ر15 مليون دينار «نحو 02ر52 مليون دولار».



في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 8ر5 نقطة ليبلغ مستوى 71ر3956 نقطة بنسبة صعود بلغت 15ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 19ر13 مليون سهم تمت عبر 917 صفقة نقدية بقيمة 03ر1 مليون دينار «نحو 5ر3 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «بيان» و«انوفست» و«تعليمية» و«دبي الأولى» أما شركات «أهلي متحد» و«خليج ب» و«صناعات» و«الدولي» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «ايفا فنادق» و«كفيك» و«مدار» و«ع عقارية» الأكثر انخفاضا.