هوندا: 275 مليون دولار خسائر فصلية بسبب كورونا

أعلنت شركة هوندا موتور اليابانية للسيارات، أن صافي خسائرها بين يناير ومارس وصلت إلى 29.5 مليار ين «275 مليون دولار»، في زيادة بأكثر من الضعف مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك بسبب تفشي وباء كورونا.



كما سجلت شركة هوندا خسائر تشغيلية بـ 5.6 مليارات ين في الربع نفسه، مقابل أرباح بلغت 42.4 مليار ين في نفس الفترة من العام الماضي، وانخفضت المبيعات 14.6% إلى 3.46 تريليون ين.



ورفضت هوندا الإفصاح عن توقعاتها حول أرباح السنة المالية الحالية حتى 31 مارس 2021، بسبب تداعيات الوباء.