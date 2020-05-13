سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 29 سنتاً.. ليبلغ 21.54 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 29 سنتا ليبلغ 54ر21 دولار في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 25ر21 دولار في تداولات الاثنين الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 64ر1 دولار أو 8ر6 بالمئة لتسجل عند التسوية 78ر25 دولار للبرميل كما ارتفعت عقود خام برنت 35 سنتا أو 2ر1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 98ر29 دولار للبرميل.