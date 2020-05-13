بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 62.33 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاربعاء على انخفاض مؤشر السوق العام 33ر62 نقطة ليبلغ مستوى 18ر4705 نقطة بنسبة هبوط بلغت 31ر1 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 10ر106 مليون سهم تمت عبر 5948 صفقة نقدية بقيمة بلغت 9ر24 مليون دينار كويتي «نحو 66ر84 مليون دولار أمريكي».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 28ر22 نقطة ليبلغ مستوى 84ر4058 نقطة بنسبة هبوط بلغت 55ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 82ر19 مليون سهم تمت عبر 1304 صفقة نقدية بقيمة 6ر1 مليون دينار «نحو 4ر5 مليون دولار».



كما انخفض مؤشر السوق الأول 32ر82 نقطة ليبلغ مستوى 62ر5034 نقطة بنسبة هبوط بلغت 61ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 28ر86 مليون سهم تمت عبر 4643 صفقة بقيمة 2ر23 مليون دينار «نحو 88ر78 مليون دولار».



في غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 46ر29 نقطة ليبلغ مستوى 25ر3927 نقطة بنسبة هبوط بلغت 74ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 07ر15 مليون سهم تمت عبر 1072 صفقة نقدية بقيمة 5ر1 مليون دينار «نحو 1ر5 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «مدار» و«كفيك» و«ايفا فنادق» و«ع عقارية» أما شركات «أهلي متحد» و«الدولي» و«بيتك» و«خليج ب» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «صناعات» و«لوجستيك» و«ايفا» و«دبي الأولى» الأكثر انخفاضا.