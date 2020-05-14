سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 45 سنتاً.. ليبلغ 21.99 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 45 سنتا ليبلغ 99ر21 دولار في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 54ر21 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية تحدد سعر التسوية لخام القياس العالمي برنت أمس على انخفاض 79 سنتا ما يعادل 6ر2 بالمئة ليبلغ 19ر29 دولار للبرميل في حين أغلقت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 49 سنتا أو 9ر1 بالمئة لتسجل عند التسوية 29ر25 دولار للبرميل.