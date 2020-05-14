بورصة الكويت تنهي تعاملات الأسبوع على انخفاض المؤشر العام 6.07 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع اليوم الخميس على انخفاض مؤشر السوق العام 07ر6 نقطة ليبلغ مستوى 11ر4699 نقطة بنسبة هبوط 13ر0 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 9ر79 مليون سهم عبر 4755 صفقة نقدية بقيمة 13ر15 مليون دينار كويتي «نحو 44ر51 مليون دولار أمريكي».



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 05ر2 نقطة ليبلغ 89ر4060 نقطة بنسبة صعود 05ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر25 مليون سهم عبر 1249 صفقة نقدية بقيمة 2ر836 ألف دينار «نحو 8ر2 مليون دولار».



كما انخفض مؤشر السوق الأول 11ر10 نقطة ليبلغ مستوى 51ر5024 نقطة بنسبة هبوط 20ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر54 مليون سهم تمت عبر 3506 صفقة بقيمة 2ر14 مليون دينار «نحو 28ر48 مليون دولار».



في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 6ر6 نقطة ليبلغ مستوى 89ر3933 نقطة بنسبة صعود 17ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 14ر18 مليون سهم تمت عبر 912 صفقة نقدية بقيمة 11ر665 ألف دينار «نحو 2ر2 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «ايفا فنادق» و«منتزهات» و«آن» و«مراكز» أما شركات «أهلي متحد» و«بيتك» و«بتروجلف» و«دانة» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «بيان» و«سنرجي» و«دانة» و«رماية» الأكثر انخفاضا.