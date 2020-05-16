البورصة المصرية: رأس المال السوقي تراجع بنحو 5.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهي{{{article.title}}}

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 10287.21 نقطة خلال الأسبوع المنتهي، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساو الأوزان” بنسبة 3.66% ليغلق عند مستوى 1112.18 نقطة.

وسجل مؤشر “إيجي إكس 100 متساو الأوزان” تراجعاً بنحو 2.76% مغلقًا عند مستوى 1819.16 نقطة، وسجل مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” ارتفاعاً بنحو 0.9% مغلقًا عند مستوى 11783.92 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 8.52% ليغلق عند مستوى 668.55 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 5.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 550.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1% عن الأسبوع الماضي، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 289.8 مليار جنيه إلى 291.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.7%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 164.4 مليار جنيه إلى 158.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.3%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 454.2 مليار جنيه إلى 450.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.8%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.7 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 7.3%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول ب​البورصة المصرية​ إلى 19.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهي، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.349 مليار ورقة منفذة على 145 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.615 مليار ورقة منفذة على 161 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.