الصين تطلب من أميركا التوقف عن «القمع المبالغ فيه» لـ «هواوي»

قالت وزارة الخارجية الصينية إنه يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن «القمع المبالغ فيه» لشركات صينية مثل Huawei.







وتحركت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إمدادات الشرائح الإلكترونية لـ Huawei مما أثار مخاوف من رد الصين وأضر بأسهم شركات إنتاج الشرائح الأمريكية.







وذكرت وزارة الخارجية في بيان ردا على أسئلة من رويترز عما إذا كانت بكين ستتخذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة أن الصين ستدافع بحزم عن الحقوق القانونية لشركاتها.