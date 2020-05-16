سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.56 دولار ليبلغ 25.76 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 56ر1 دولار ليبلغ 76ر25 دولار في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 20ر24 دولار في تداولات يوم أمس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية تحدد سعر التسوية للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 87ر1 دولار بما يعادل 8ر6 بالمئة عند 43ر29 دولار للبرميل في حين تم تسوية خام برنت على زيادة 37ر1 دولار أو 4ر4 بالمئة عند 50ر32 دولار للبرميل.