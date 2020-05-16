النواب الأميركي يتبنى حزمة مساعدات تريليونية.. لمواجهة تبعات كورونا

أقر مجلس النواب الأمريكي، أمس الجمعة، مشروع قانون قدمه الديمقراطيون بحزمة قيمتها ثلاثة تريليونات دولار لتخفيف الخسائر البشرية والاقتصادية الجسيمة لوباء فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 87 ألف أمريكي وأدى إلى توقف الكثير من قطاعات الاقتصاد.



وسجّلت الولايات المتحدة 1680 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الوفيات لديها إلى 87,493 حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.



كما أشارت الجامعة التي تتخذ بالتيمور مقرًّا إلى أن عدد الإصابات في البلاد يبلغ 1,442,924 إصابة.