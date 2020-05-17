بورصة الكويت تستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع المؤشر العام 87.8 نقطة

استهلت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع اليوم الأحد على ارتفاع مؤشر السوق العام 8ر87 نقطة ليبلغ مستوى 4787 نقطة بنسبة صعود بلغت 87ر1 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر89 مليون سهم تمت عبر 5010 صفقات نقدية بقيمة بلغت 6ر17 مليون دينار كويتي «نحو 84ر59 مليون دولار أمريكي».



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر18 نقطة ليبلغ مستوى 3ر4079 نقطة بنسبة صعود بلغت 45ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 05ر31 مليون سهم تمت عبر 1425 صفقة نقدية بقيمة 4ر1 مليون دينار «نحو 7ر4 مليون دولار».



كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5ر122 نقطة ليبلغ مستوى 04ر5147 نقطة بنسبة صعود بلغت 44ر2 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر58 مليون سهم تمت عبر 3585 صفقة بقيمة 2ر16 مليون دينار «نحو 08ر55 مليون دولار».



في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 6ر26 نقطة ليبلغ مستوى 5ر3960 نقطة بنسبة صعود بلغت 68ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر18 مليون سهم تمت عبر 1022 صفقة نقدية بقيمة 1ر1 مليون دينار «نحو 7ر3 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «مراكز» و«تسهيلات» و«وطنية د ق» و«السور» أما شركات «أهلي متحد» و«بيتك» و«دانة» و«الدولي» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «ايفا فنادق» و«ايفا» و«دانة» و«سكب ك» الأكثر انخفاضا.