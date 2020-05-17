الشهاب لـ«الثريا»: قطاع العقار تضرر كثيراً من أزمة «كورونا»

عليا أحمد –

قال المدير العام لشركة أحمد سالم مطر العقارية، أحمد الشهاب أن القطاع العقاري في دولة الكويت تأثر بشكل كبير من الأزمة الحالية، مبيناً أنها أزمة مزدوجة صحية واقتصادية لاسيما وأنها الأولى من نوعها، لافتاً إلى أنه بدءاً من شهر مارس تم إيقاف العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية، ومنها إدارة السجل العقاري في وزارة العدل الأمر الذي ترتب عليه وقف جميع معاملات البيع والشراء مما أدى إلى شل حركة السوق العقاري المحلي.

وأوضح الشهاب في لقاء مع «الثريا» أن العقارات المُدرّة للدخل تنقسم لقطاعات عدة منها السياحي، التجاري، الصناعي، الاستثماري، والسكني، مشيراً إلى أن العقار السياحي هو أكثر القطاعات تضرراً خلال الأزمة؛ إذ أنه تم إغلاق جميع منافذ دولة الكويت حتى إشعار آخر ضمن الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.، لافتاً إلى أنه على الجانب الآخر قامت الحكومة الكويتية بالتعاقد مع بعض الفنادق لاستخدامها كمراكز للحجر المؤسسي للمواطنين العائدين ضمن رحلات الإجلاء، وملاكها فقط من استفادوا في هذه الفترة وتم إنهاء بعض التعاقدات معها.

وبشأن العقار التجاري كالمحلات التجارية، والمجمعات، والمكاتب قال الشهاب أن البعض قام بدفع الإيجار، أما الغالبية العظمى امتنعت عن دفعه نظراً للحالة التي تمر بها البلاد من إجراءات احترازية ضد فيروس كورنا الأمر الذي أثّر بشكل مباشر على دخل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحتى الشركات الكبيرة، موضحاً أن هذا الأمر لا شك أنه سيؤثر بشكل كبير على هذا القطاع الهام في الدولة.

وأضاف الشهاب «بالنسبة للعقار الصناعي – الذي يضم محلات الصيانة وبيع قطع غيار السيارات – فتأثر منذ بداية الأزمة لاسيما عندما أصدر مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي قراراً بوقف مزاولة أنشطة تصليح وصيانة السيارات وبيع قطع غيارها، ومن ثم أصدر المنفوحي قراراً يسمح لبعض المحلات باستئناف عملها وفقاً للضوابط التي تحددها البلدية»، وهو ما كان له أثر كبير على هذا القطاع.

وبخصوص القطاع الاستثماري أكد أن أغلب قاطنيه من المقيمين الذين يعملون في شركات صغيرة ومتوسطة، وبعضها امتنع عن دفع الرواتب بسبب تأثره في هذه الأزمة، الأمر الذي دفع بالكثير منهم إلى عدم دفع إيجار شهر مارس وكذلك أبريل وبالطبع مايو.

وذكر الشهاب أن العقار السكني هو الأقل تأثراً؛ نظراً لكثرة المواطنين فيه دون المقيمين، ولفت إلى أن المواطن الكويتي الذي يعمل في القطاع الحكومي هو الأقل تضرراً خلال هذي الأزمة؛ لاستلامه الرواتب الشهرية كاملة مع عدم دفع الأقساط لمدة 6 أشهر .

واختتم الشهاب حديثه مؤكداً أن نسبة أرباح سوق العقار المحلي في ظل الأزمة ستنخفض بشكل كبير لاسيما أن نسبة العوائد الإيجارية في الكويت كانت تتراوح بين 6 -8 ‎%‎ قبل الأزمة، موضحاً أنه في ظل الأزمة من الطبيعي أن تتأثر هذه النسبة.