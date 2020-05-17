500 مليون دينار مكاسب سوقية للبورصة

شريف حمدي

تحسن ملحوظ استهلت به بورصة الكويت تعاملات الاسبوع الأخير من شهر رمضان الفضيل، وذلك من خلال تحركات شرائية لافتة على الأسهم القيادية بعد تعرضها لتراجع في الأسعار في الجلسات الأخيرة.

كما حظيت بعض الأسهم المتوسطة والصغيرة بتحركات شرائية، مما دفع مؤشرات السوق للاتجاه الصاعد منذ بداية الجلسة.

وعزز من هذا التوجه للسوق تراجع الأسعار لكثير من الأسهم، وبالتالي باتت تتداول بأسعار مشجعة، فضلا عن التحسن الملحوظ في أسعار النفط بالسوق العالمي، ومن ثم ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي الذي تجاوز مستوى 25 دولارا للبرميل.

وعلى ضوء استهداف الأسهم القيادية ذات القيم السعرية المرتفعة، حققت القيمة السوقية لبورصة الكويت ارتفاعا امس بنسبة 1.8% بمكاسب 500 مليون دينار لتصل القيمة إلى 27.27 مليار دينار ارتفاعا من 26.77 مليار دينار نهاية الاسبوع الماضي.

وارتفعت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 17%، إذ بلغت المحصلة الإجمالية 17.7 مليون دينار مقارنة بـ 15.1 مليون دينار في جلسة ختام الاسبوع الماضي.

وحظيت ٥ أسهم في صدارتها سهم بيتك بـ 70% من إجمالي السيولة، حيث استحوذت الأسهم الخمسة على 12.5 مليون دينار منها 5.1 ملايين لسهم بيتك، تلاه سهم أهلي متحد بـ 4.4 ملايين دينار، والوطني بـ 1.4 مليون دينار، والدولي بـ 0.8 مليون دينار وزين بـ 0.7 مليون دينار، وجميع هذه الأسهم حققت ارتفاعات سعرية في مقدمتها بيتك بنحو 3.4%.

وأنهت الجلسة تعاملات أمس على ارتفاع جماعي للمؤشرات، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 2.4% بإضافة 122 نقطة مكاسب ليصل إلى 5147 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.5% محققا 18.5 نقطة مكاسب ليصل إلى 4079 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.8% بمكاسب بلغت 88 نقطة ليصل إلى 4787 نقطة.