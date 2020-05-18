بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 38.37 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 37ر38 نقطة ليبلغ مستوى 37ر4825 نقطة بنسبة صعود بلغت 8ر0 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 9ر105 مليون سهم تمت عبر 5960 صفقة نقدية بقيمة بلغت 9ر23 مليون دينار كويتي «نحو 26ر81 مليون دولار أمريكي».



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 85ر16 نقطة ليبلغ مستوى 92ر4095 نقطة بنسبة صعود بلغت 41ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 51ر25 مليون سهم تمت عبر 1557 صفقة نقدية بقيمة 5ر1 مليون دينار «نحو 1ر5 مليون دولار».



كما ارتفع مؤشر السوق الأول 26ر49 نقطة ليبلغ مستوى 30ر5196 نقطة بنسبة صعود بلغت 96 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 40ر80 مليون سهم تمت عبر 4403 صفقات بقيمة 41ر22 مليون دينار «نحو 19ر76 مليون دولار».



في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 54ر24 نقطة ليبلغ مستوى نقطة بنسبة صعود بلغت 62ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 16ر20 مليون سهم تمت عبر 1248 صفقة نقدية بقيمة 2ر1 مليون دينار «نحو 08ر4 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «م سلطان» و«استثمارات» و«عقارية» و«المستثمرون» أما شركات «أهلي متحد» و«بيتك» و«بتروجلف» و«برقان» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «الديرة» و«ايفا فنادق» و«يونيكاب» و«السور» الأكثر انخفاضا.