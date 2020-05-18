720 مليون دينار مكاسب البورصة في يومين

شريف حمدي

حققت البورصة الكويتية مكاسب لافتة على مستوى القيمة السوقية خلال تعاملات الجلستين الماضيتين في الأسبوع الأخير من شهر رمضان الفضيل، إذ بلغت المكاسب خلال الجلستين 720 مليون دينار، وذلك على وقع الإقبال اللافت على الأسهم القيادية وفي مقدمتها اسهم بيتك وأهلي متحد.

وبلغت القيمة السوقية للبورصة الكويتية بنهاية جلسة أمس 27.491 مليار دينار ارتفاعا من 26.772 مليار دينار نهاية جلسة ختام الأسبوع الماضي.وارتفعت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 36% ببلوغها 23.9 مليون دينار ارتفاعا من 17.6 مليون دينار في جلسة أول من أمس، وتمركزت حول أسهم أهلي متحد بـ 7.3 ملايين دينار تلاه سهم بيتك بـ 5.1 ملايين دينار، ثم الوطني بـ 2.9 مليون دينار، وأجيليتي بـ 1.2 مليون دينار وزين بمليون دينار، وتشكل نسبة هذه الأسهم من إجمالي السيولة 73%. وينعم السوق في الجلسات الأخيرة بأكثر من معطى إيجابي، أهمها عودة الزخم الشرائي على الأسهم القيادية خاصة بعد تراجع مستويات أسعارها بنهاية الأسبوع الماضي، حيث باتت الأسعار مشجعة على الشراء، ويضاف إلى ذلك استمرار ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي وهو ما يدعم أداء البورصات الخليجية التي عانت كثيرا إبان السقوط الحر لأسعار النفط بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا.