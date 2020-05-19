سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 82 سنتا ليبلغ 26.58 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 82 سنتا ليبلغ 58ر26 دولار في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 76ر25 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو جلسة التداول امس مرتفعة 31ر2 دولار أو 1ر7 بالمئة لتسجل عند التسوية 81ر34 دولار للبرميل في حين صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 39ر2 دولار أو 1ر8 بالمئة لتبلغ عند التسوية 82ر31 دولار للبرميل.