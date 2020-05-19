بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 68.98 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 98ر68 نقطة ليبلغ مستوى 35ر4894 نقطة بنسبة صعود بلغت 43ر1 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 19ر177 مليون سهم تمت عبر 7547 صفقة نقدية بقيمة بلغت 9ر39 مليون دينار كويتي «نحو 66ر135 مليون دولار أمريكي».



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 81ر24 نقطة ليبلغ مستوى 73ر4120 نقطة بنسبة صعود بلغت 61ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 02ر49 مليون سهم تمت عبر 2236 صفقة نقدية بقيمة 7ر2 مليون دينار «نحو 18ر9 مليون دولار».



كما ارتفع مؤشر السوق الأول 04ر91 نقطة ليبلغ مستوى 34ر5287 نقطة بنسبة صعود بلغت 75ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 16ر128 مليون سهم تمت عبر 5311 صفقة بقيمة 17ر37 مليون دينار «نحو 37ر126 مليون دولار».



في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 25ر27 نقطة ليبلغ مستوى 29ر4012 نقطة بنسبة صعود بلغت 68ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 78ر38 مليون سهم تمت عبر 1678 صفقة نقدية بقيمة 3ر2 مليون دينار «نحو 82ر7 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «سينما» و«ثريا» و«سكب ك» و«تعليمية» أما شركات «أهلي متحد» و«بيتك» و«الأولى» و«ارزان» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «كفيك» و«معادن» و«الديرة» و«الخصوصية» الأكثر انخفاضا.