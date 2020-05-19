انخفاض فائض الميزان التجاري القطري بـ 22% في الربع الأول 2020

انخفض فائض الميزان التجاري السلعي لقطر بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 22% على اساس سنوي إلى نحو 33.5 مليار ريال.

وأعاد تقرير لجهاز التخطيط والإحصاء القطري أسباب انخفاض الفائض إلى تراجع قيمة الصادرات بنهاية الأشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي بنسبة 15% إلى 59.5 مليار ريال بتأثير من انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 9.2 مليار ريال قطري.







هذا سجلت الواردات السلعية لقطر بنهاية مارس الماضي ما قيمته 25.9 بانخفاض نسبته 3.6% على اساس سنوي بدعم من تتراجع الطلب على بعض السلع الاستهلاكية، وتوفر البدائل المحلية بالنسبة للسلع الغذائية.