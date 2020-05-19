المركزي الأوروبي يقترح انشاء صندوق بنصف تريليون يورو لمواجهة كورونا

رغم أن الخطة لا تزال تتطلب موافقة جميع الدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلا أنها ستكون خطوة كبيرة نحو تبادل الديون وهو ما كان من المحظورات بالنسبة للحكومات الألمانية خشية تحمل دافعي الضرائب تكلفة اضافية.







فقد كشفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن فرنسا وألمانيا قدمتا اقتراحًا يقضي بانشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو يقدم منحا غير قابلة للسداد لإغاثة الدول الأكثر تضررًا بسبب أزمة فيروس كورونا يتم تمويله بشكل جماعي من الدول الاعضاء.







وذكرت لاغارد أن المقترحات الفرنسية الألمانية طموحة ومرحب بها وانها تمهد الطريق للمفوضية الاوروبية لاقتراض اموال على المدى الطويل.

ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بشراء أي سندات صادرة بشكل مشترك من قبل أعضاء الاتحاد الأوروبي مع الحفاظ على انخفاض تكاليف الاقتراض وزيادة مجموعة الأصول الآمنة المرغوبة.







وفي إشارة إلى حكم أصدرته المحكمة الدستورية الألمانية مؤخرًا بأن البنك المركزي الأوروبي تجاوز سلطاته بشراء السندات السيادية قالت لاغارد إن البنك المركزي الألماني ملزم بتنفيذ قرار البنك المركزي الأوروبي وأن البنوك المركزية الوطنية عليها تنفيذ السياسة النقدية في منطقة اليورو وفقا لمعاهدة انشاء المنطقة.