بورصة طهران تعاود كسر حاجز المليون نقطة في ختام جلسة التداول{{{article.title}}}

عاود مؤشر عام بورصة ​طهران​ للأسهم و​الاوراق المالية​، كسر حاجز المليون نقطة في ختام جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وأغلق ​المؤشر العام​ “تدبيكس” على 1.01266 مليون نقطة مرتفعا 6086 نقطة، بدعم الطلب المتزايد الذي أفضى لارتفاع قيمة الأسهم. وكان “تدبيكس” قد إجتاز عتبة المليون نقطة الاسبوع الفائت لاول مرة في تاريخ بورصة طهران، إلا أنه ارتد عن مكاسبة يومي السبت والأحد الماضيين، ليعاود تحقيق هذا المستوى القياسي اليوم، بدعم مكاسب أسهم “بارس” للبتروكيماويات و”بارس مينو” الصناعية.

وتداولت السوق أكثر من 9 مليارات سهم وورقة مالية في إطار 1.37 مليون صفقة بقيمة 98.82 تريليون ريال.