1.1 مليار دينار مكاسب للبورصة بآخر 3 جلسات

شريف حمدي

واصلت البورصة الكويتية تحقيق المكاسب على مستوى القيمة السوقية منذ بدء الأسبوع الأخير من رمضان، حيث أضاف السوق أمس 393 مليون دينار مكاسب ليصل الإجمالي بآخر 3 جلسات لنحو 1.1 مليار دينار.

وبلغت القيمة السوقية للبورصة الكويتية بنهاية جلسة أمس 27.884 مليار دينار ارتفاعا من 26.772 مليار دينار نهاية جلسة ختام الأسبوع الماضي.

وفي ظل الزخم الشرائي الذي يشهده السوق حاليا على الأسهم القيادية قفزت السيولة المتدفقة بنسبة 67%، حيث ارتفعت إلى 39.9 مليون دينار ارتفاعا من 23.9 مليون دينار في جلسة أول من أمس، وتواصل السيولة أيضا ارتفاعها التدريجي بشكل لافت، إذ كانت عند مستوى 17مليون دينار في جلسة الأحد الماضي.

واستحوذت 5 أسهم على 75% من إجمالي السيولة، وفي مقدمتها لليوم الثاني على التوالي سهم أهلي متحد بـ11.2 مليون دينار، تلاه سهم بيتك بـ 9.6 ملايين دينار، ثم الوطني بـ 5.1 ملايين دينار، والدولي بـ 2.4 مليون دينار وزين 1.6 مليون دينار.

ويواصل السوق نشاطه الصاعد بدعم الأسهم القيادية خاصة سهمي أهلي متحد وبيتك، فضلا عن اسهم قيادية أخرى في قطاعات متنوعة، كما أن ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى منذ نحو عامين يعزز من الثقة التي تشهدها البورصة الكويتية في الوقت الحالي بعد تراجعات كبيرة منيت بها مؤشرات ومتغيرات السوق على وقع تفشي فيروس كورونا بدءا من مطلع مارس الماضي.

وحققت مؤشرات السوق ارتفاعات جماعية بنهاية جلسة امس، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.7% مضيفا 91 نقطة لمكاسبه السابقة ليصل إلى 5287 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.6% محققا 25 نقطة للمكاسب السابقة ليصل إلى 4120 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.4% بمكاسب بلغت 69 نقطة ليصل إلى 4894 نقطة.

البورصة تُعطل أعمالها 3 أيام بمناسبة عيد الفطر

أعلنت بورصة الكويت تعطيل أعمالها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارا من الأحد الموافق 24 مايو، على أن يستأنف السوق أعماله كالمعتاد اعتبارا من الأربعاء الموافق 27 مايو الجاري.