سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 34 سنتاً ليبلغ 26.92 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 34 سنتا ليبلغ 92ر26 دولار في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 58ر26 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو يوم أمس مرتفعة 68 سنتا أو 7ر1 بالمئة لتسجل عند التسوية 50ر32 دولار للبرميل في حين تراجعت عقود خام القياسي العالمي برنت 16 سنتا أو 5ر0 بالمئة لتبلغ عند التسوية 65ر34 دولار للبرميل.