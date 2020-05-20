الذهب يرتفع في ظل توقعات اقتصادية قاتمة تعزز طلب الملاذ الآمن

ارتفع الذهب الأربعاء 20 مايو بفضل نمو الطلب على استثمارات الملاذ الآمن، مع اتضاح مدى الضرر الناجم عن فيروس كورونا في أعقاب بيانات قاتمة من اقتصادات رئيسية وتلاشي التفاؤل إزاء لقاح محتمل.







وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1746.58 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:06 بتوقيت غرينتش. وارتفع في العقود الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1751.90 دولار.







وفي المعادن النفيسة الأخرى، فقد البلاديوم 0.9% ليسجل 2039.93 دولار للأونصة، في حين ارتفعت الفضة 0.8% إلى 17.53 دولار وزاد البلاتين 0.3% إلى 835.28 دولار للأونصة.