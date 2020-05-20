نفطيان: الالتزام بقرارات «خفض الإنتاج» ضمان لاستمرار تحسن الأسواق

قال خبير الشؤون النفطية د.عبد السميع بهبهاني إن أسعار النفط تشهد تفاؤلاً في المرحلة الراهنة، لافتاً إلى أن مستويات الأسعار لعقود يونيو ويوليو تتجه نحو الـ35 دولاراً.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”وكالة أنباء النفط” أن قرار خفض الإنتاج لدول أوبك بلس بدء يؤتي ثماره ، حيث جاء الالتزام بنسبة وصلت إلى 100 %، إاضافة إلى تطوع بعض الدول بتخفيضات إضافية كما فعلت السعودية بتخفيض إنتاجها إلى 7.5 ملايين برميل هبوطاً من 10 ملايين، كذلك فعلت الكويت والإمارات، إضافة إلى التزام العراق الذي وصل إلى 80 %.

ولفت بهبهاني إلى أن الولايات المتحدة بدأت في إغلاق الآبار ذات الانتاج المنخفض، حيث وصلت نسبة الخفض إلى قرابة الـ2 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، وبين أن أنابين التخزين لديها زادت، كذلك حزمة الإنقاذ شجعت الشركات على الاستمرار.

وقال أن الالتزام بقرار خفض الإنتاج حتى النهاية هو التحدي الأكبر لدول أوبك بلس، مشيراً إلى أن رغبة بعد الدول بالاستحواذ على السوق هو تحدي خطير،

وبين أن الوضع الجيوسياسي يظل مسيطراً على الوضع داخل أوبك بلس، كما في نيجيريا وفنزويلا والعراق.

وعن مستوى الأسعار توقع أن ترتفع بنهاية الربع الثالث من 2020 ما بين 35 إلى 40 دولار بسبب دخول فصل الشتاء لدى بعض الدول.

من جانبه قال خبير الشؤون النفطية محمد الشطي إن السوق النفطيه تجاوز مرحله انهيار الاسعار الي مرحلة تعافي الأسعار حيث تدور اسعار نفط خام الاشاره برنت حول ٣٣ دولار للبرميل ،لافتاً إلى أن المرحله في الغالب تشهد ضغوط على الاسعار وتذبذب في مستوياتها الي ربما شهر يوليو او اغسطس ثم تبدا مرحله جديده للاسعار يكون فيها مسار التعافي اكثر وضوحاً وثباتا وَلَكِن يكون اتجاه الاسعار نحو 40 دولار للبرميل أو ٤٥ دولار للبرميل مع نهايه عام 2020.

وأكد الشطي أن توقعات الصناعة تشير الى تعافي كبير تشهده السوق النفطيه والاقتصاد العالمي وهو رهن استمرار اتفاق اوبك بلس والذي يقيد المعروض ويسهم في سحوبات من المخزون النفطي باتجاه التوازن خصوصا وان العالم سيشهد تعافيا من آثار جائحة فيروس كورونا وهو ما يعني انتعاش الطلب على النفط ويدعم اسعار النفط ، اضف الي ذلك تاثر الانتاج من خارج الاوبك بسبب ضعف اسعار النفط وعليه فان السوق تتجه نحو تعافي تدريجي في الاسعار.