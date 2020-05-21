سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 3 سنتات ليبلغ 26.89 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 3 سنتات ليبلغ 89ر26 دولار في تداولات يوم امس الأربعاء مقابل 92ر26 دولار في تداولات يوم امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول امس مرتفعة 10ر1 دولار أو 2ر3 بالمئة لتسجل عند التسوية 75ر35 دولار للبرميل في حين صعدت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 53ر1 دولار أو 8ر4 بالمئة لتغلق عند 49ر33 دولار للبرميل.