بورصة الكويت تغلق تعاملات الأسبوع على ارتفاع المؤشر العام 18.53 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع اليوم الخميس على ارتفاع مؤشر السوق العام 53ر18 نقطة ليبلغ مستوى 70ر4913 نقطة بنسبة صعود بلغت 38ر0 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 20ر82 مليون سهم تمت عبر 4605 صفقات نقدية بقيمة بلغت 22ر16 مليون دينار «نحو 14ر55 مليون دولار».



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر17 نقطة ليبلغ مستوى 69ر4161 نقطة بنسبة صعود بلغت 43ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 20ر39 مليون سهم تمت عبر 1733 صفقة نقدية بقيمة 7ر1 مليون دينار «نحو 7ر5 مليون دولار».



كما ارتفع مؤشر السوق الأول 98ر18 نقطة ليبلغ مستوى 99ر5295 نقطة بنسبة صعود بلغت 36ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 43 مليون سهم تمت عبر 3872 صفقة بقيمة 49ر14 مليون دينار «نحو 26ر49 مليون دولار».



في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 12 نقطة ليبلغ مستوى 92ر4054 نقطة بنسبة صعود بلغت 3ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 42ر32 مليون سهم تمت عبر 1281 صفقة نقدية بقيمة 4ر1 مليون دينار «نحو 7ر4 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «دبي الاولى» و«فيوتشر كيد» و«انجازات» و «بيان» اما شركات «اهلي متحد» و«آن» و«أرزان» و«وطني» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «الديرة» و«انوفست» و«دانة» و«المساكن» الأكثر انخفاضا.



وشهدت الجلسة اعلانا من شركة «بورصة الكويت» عن الانتهاء من إجراءات تنفيذ صفقة الاستحواذ الإلزامي على أسهم شركة أركان الكويت العقارية «أركان» بتاريخ اليوم الخميس الموافق 21 مايو 2020.



وكانت «هيئة أسواق المال» وافقت لشركة «الخير العالمية» لبيع وشراء الأسهم على الاستحواذ الإلزامي لعدد 723ر903ر25 سهم من أسهم شركة أركان الكويت العقارية «أركان».



واشارت الى أن هذ النسبة تمثل 314ر10 في المئة من راس مال الشركة بسعر 0824ر0 دينار كويتي للسهم الواحد» وبقيمة اجمالية 13ر2 مليون دينار كويتي «نحو 2ر7 مليون دولار».