قطر للبترول تخفض الإنفاق 30% لمواجهة تحديات السوق

قالت قطر للبترول أنها ستخفض الانفاق الرأسمالي والتشغيلي للشركة بنسبة 30% للتعامل مع وضع الحالي في أسواق الطاقة.

وأوضح وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة و الرئيس التنفيذي لقطر للبترول سعد الكعبي في ندوة عبر الإتصال المرئي مجلس الأعمال الأمريكي القطري “إن خفض التكاليف التشغيلية لن يكون له أي تأثير على خطط التطوير المعلنة للشركة”.

وكان الوزير الكعبي قد توجه الى العاملين في الشركة الشهر الماضي برسالة الكترونية قال فيها “ان الشركة ستعمد الى خفض عدد العاملين – باستثناء القطريين -لمواجهة تحديات السوق”.

وتخطط قطر لرفع انتاجها السنوي من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 64% حتى العام 2027 والوصول بالانتاج الى 126 مليون طن سنويا بحلول ذلك التاريخ.

وكشف الوزير القطري خلال الندوة أن شهر سبتمبر المقبل سيشهد استلام عطاءات تطوير مشروع حقل الشمال لزيادة الانتاج من الغاز المسال، على أن يتم منح العقود بحلول نهاية العام الحالي .

وتتصدر قطر قائمة الدول المصدرة للغاز المسال في العالم بانتاج يزيد عن 77 مليون طن سنويا، وتعمل حاليا على زيادة عدد اسطولها لنقل الغاز المسال إلى من 74 ناقلة حاليا الى 190 ناقلة بنهاية العام 2027، لتلبية الزيادة الحاصلة في انتاج الغاز المسال.