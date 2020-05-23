سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 1.69 دولار.. ليبلغ 26.47 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 69ر1 دولار ليبلغ 47ر26 دولار في تداولات يوم امس الجمعة مقابل 16ر28 دولار في تداولات يوم امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية تراجعت العقود الآجلة لخام برنت امس 93 سنتا بما يعادل 6ر2 بالمئة لتجري تسويتها عند 13ر35 دولار للبرميل في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على انخفاض 67 سنتا بما يعادل 2 بالمئة عند 25ر33 دولار للبرميل.