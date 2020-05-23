إنتاج مصر من الغاز يصل إلى 7.2 مليار قدم مكعب يومياً

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا إن مؤشرات الأداء لصناعة الغاز الطبيعى خلال الفترة من يوليو 2019 إلي أبريل 2020 كشفت الانتهاء من حفر 10 أبار استكشافية وجارى حفر بئر استكشافية أخري بإجمالى استثمارات 314 مليون دولار.

كما تم توقيع 5 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى وجاري الانتهاء من إجراءات توقيع إتفاقيتين، مشيرا الى أن اجمالي الإستثمارات لهذه الاتفاقيات يبلغ كحد أدني حوالي 975 مليون ومنح توقيع 46 مليون دولار ، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على 7 اتفاقيات أخري جديدة بإجمالى إستثمارات 690 مليون دولارومنح توقيع 19 مليون دولار.

وفى مجال الانتاج أوضح الملا أن متوسط معدلات الإنتاج المتاح حاليا من الغاز الطبيعي نحو 7.2مليار قدم مكعب يوميا.

كما أشار إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي خلال تلك الفترة إلى 936 ألف وحدة سكنية و 48 منشآة صناعية و 163 منشآة تجارية بالإضافة إلى تحويل 39 ألف سيارة لاستخدام الغاز كوقود وإنشاء 9 محطات لتموين السيارات بالغاز.