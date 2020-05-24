خسائر «البورصة» في 2020 تمنح المستثمرين فرصاً ذهبية بالأسهم الكويتية

معظم الأسهم القيادية تتداول عند مكررات ربحية مناسبة ورخيصة نسبياً مقارنة مع الأرقام التاريخية

تقييمات القطاعات بالبورصة مناسبة بمكرر ربحية للبنوك 13 مرة والاتصالات 10.2 والعقار 16.7

المحلل المالي

بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت ببورصة الكويت بجميع قطاعاتها ومعظم الشركات منذ بداية 2020 وحتى 14 مايو الجاري، حيث خسرت قيمتها الرأسمالية السوقية حوالي 9 مليارات دينار، ما نسبته 25% لتسجل 26.9 مليار دينار، انخفض معدل مكرر الربحية للسوق من 17.7 مرة نهاية 2019 إلى 13.2مرة.

ويأتي هذا التراجع على أساس صافي أرباح الشركات المدرجة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، مما يدل على تراجع كبير في أسعار الأسهم وظهور فرص استثمارية للمدى الطويل في معظم القطاعات، وخاصة الأسهم القيادية التي قد تستطيع الاستمرار في ظل الأزمة الصحية وتحتوي الخسائر المحتملة.

ولكن هذه التقييمات المناسبة من المتوقع لها ألا تدوم في المستقبل القريب «فترة سنة إلى سنة ونصف السنة»، بضغط من الانخفاض الملحوظ المتوقع في صافي الأرباح والإيرادات لمعظم الشركات المدرجة، نتيجة الإغلاق الاقتصادي وتأثيره السلبي على نتائج أعمالها لعام 2020 من إيرادات وصافي أرباح.

وتتداول بورصة الكويت عند معدل مكرر ربحية على أساس أرباح 2019 والأسعار الحالية بلغ 13.2 مرة، حيث تتداول معظم الأسهم القيادية من حيث القيمة السوقية وصافي الأرباح عند مكررات ربحية مناسبة ورخيصة نسبيا بالمقارنة مع الارقام التاريخية تتراوح بين 6 مرات و15 مرة، أما القطاعات فتقييماتها مناسبة حيث بلغ معدل مكرر الربحية لقطاع البنوك 13 مرة والاتصالات 10.2 مرات وترتفع لقطاع العقار الى 16.7 مرة والخدمات المالية الى 18 مرة.

ولرصد الاتجاه المحتمل في مكررات الربحية للبورصـــة الكويتيـــــة وقطاعاتها والأسهم القيادية الـ 30 خلال السنة الحالية، وخاصة بعد التأثير السلبي المحتمل للأزمة الصحية التي تمر بها الكويت ودول العالم على أرباح وإيرادات الشركات المدرجة، فقد اعددنا 3 سيناريوهات لانخفاض الأرباح لعام 2020 بنسب متفاوتة، فعندما تنخفض صافي أرباح الشركات خلال 2020 بنسبة 10% يرتفع معدل مكرر الربحية للبورصة الى 14.7 مرة، وبالتالي للقطاعات أيضا، حيث يرتفع مكرر الربحية لقطاع البنوك الى 14.5 مرة. أما إذا انخفضت صافي أرباح عام 2020 بنسبة 20% فيرتفع مكرر الربحية للبورصة الى 16.5 مرة بينما يرتفع الى 18.9 مرة عند انخفاض صافي الأرباح بنسبة 30% وجميع هذه الأرقام عند الأسعار الحالية.