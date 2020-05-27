التفاؤل بعودة الحياة.. يمنح «البورصة» 618 مليون دينار مكاسب

شريف حمدي

استأنفت بورصة الكويت أعمالها بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك على مواصلة المكاسب التي بدأتها منذ بداية الاسبوع الأخير في رمضان، وذلك على وقع قرار إلغاء الحظر الشامل والاستعاضة عنه بحظر جزئي.

كما عزز نشاط السوق استمرار الزخم الشرائي للأسهم القيادية الذي حظيت به في الجلسات الأخيرة التي سبقت العطلة، وذلك في ظل تراجع أسعار الكثير من الاسهم القيادية على مدار أسبوعين سبقا الاسبوع الأخير من التداول، مما شجع المتعاملين على الاقبال هذه الاسهم بعد ان باتت اسعارها مشجعة على الشراء، فضلا عن الثقة التي تشهدها البورصة في ظل التحسن الكبير في أسعار النفط بالسوق العالمي.

وحققت البورصة امس مكاسب سوقية كبيرة بنسبة 2.2% بلغت نحو 618 ملايين دينار، ليصل اجمالي القيمة السوقية الى 28.6 مليار دينار ارتفاعا من 27.99 مليار دينار.

وشهدت جلسة تعاملات امس ارتفاعات ملحوظة على مستوى كل المؤشرات مع بداية التعاملات، خاصة اسهم السوق الاول الذي يضم الاسهم ذات القيم السعرية المرتفعة، ما أدى الى قفزة بالسيولة بنسبة 187% ببلوغها 46.5 مليون دينار مقارنة بـ 16.2 مليون دينار في آخر جلسة قبل العطلة.

وتركزت السيولة حول اسهم بيتك وأهلي متحد والوطني والدولي واجيليتي بشكل لافت، حيث استحوذت الاسهم الخمسة على 31.9 مليون دينار تشكل 68.5% من الاجمالي، علما أن اسهم السوق الاول شهدت تدفقات لافتة تقدر بنحو 4 ملايين دينار قبل إغلاق جلسة التداول الرسمية بدقائق، وحظي سهم بيتك بـ 12.5 مليون دينار ليأتي في صدارة الاسهم الأكثر استحواذا على السيولة.

وأنهت البورصة تعاملات امس على ارتفاع مؤشر السوق الاول بنسبة 2.9% بمكاسب بلغت 157 نقطة ليصل المؤشر الى 5453 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% بمكاسب 501 نقطة ليصل الى 4166 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 2.2% محققا 106 نقاط ليصل المؤشر الى 5020 نقطة.

لم نطلب تمديد فترة استيفاء متطلبات الإدراج

«البورصة»: جاهزون لإدراج «شمال الزور» فنياً وتقنياً

علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة أنه وفقا لقواعد البورصة يجب على شركة شمال الزور استيفاء متطلبات الإدراج خلال مدة شهر من صدور موافقة الهيئة على الإدراج، وان بورصة الكويت لم تطلب تمديدا لهذه المدة باعتبار ان البورصة جاهزة للإدراج من الناحية الفنية والتقنية بمجرد استيفاء الشركة المتطلبات المشار إليها.