أسهم أوروبا تواصل مكاسبها بفضل دعم التحفيز

ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الرابعة على التوالي الخميس 28 مايو، إذ تفوق التفاؤل بشأن عودة الشركات للعمل وخطة تحفيز هائلة للاتحاد الأوروبي على المخاوف بشأن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين.







وربح المؤشر Stoxx600 الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، فيما قادت قطاعات السفر والترفيه والاتصالات وصناعة السيارات المكاسب.







وارتفع المؤشر القياسي أكثر من 30% من مستويات متدنية بلغها في مارس آذار إذ يعلق مستثمرون الآمال على تعاف تدريجي مع ضخ صانعي السياسات تريليونات الدولارات في الاقتصاد العالمي وتسابق شركات صناعة الأدوية لتطوير لقاح لفيروس كورونا.







وارتفعت أسهم شركتي صناعة الطيران الفرنسيتين إيرباص وسافران 0.5% و2.2% على الترتيب بعد أن قالت بوينج إنها استأنفت إنتاج طائرتها 737 ماكس للركاب في مصنعها بواشنطن.







ونزل سهم ساس للطيران الإسكندنافية 9.1% بعد أن أعلنت عن خسارة كبيرة في الربع الثاني وقالت إنها تجري محادثات مكثفة مع مساهمين للحصول على المزيد من الأموال لمساعدتها في التغلب على انهيار في السفر الجوي العالمي.