سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 56 سنتاً

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 56 سنتا ليبلغ 05ر28 دولار في تداولات يوم امس الأربعاء مقابل 61ر28 دولار في تداولات يوم امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية أنهت عقود خام برنت جلسة التداول امس منخفضة 65ر1 دولار أي بنسبة 6ر4 بالمئة لتسجل عند التسوية 52ر34 دولار للبرميل.



كما هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 54ر1 دولار أي بنسبة 5ر4 بالمئة لتبلغ عند التسوية 81ر32 دولار للبرميل.