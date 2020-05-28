بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 1.5 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها بعد اسبوع قصير استمر جلستين فقط اليوم الخميس على انخفاض مؤشر السوق العام 5ر1 نقطة ليبلغ مستوى 8ر5018 نقطة بنسبة هبوط بلغت 03ر0 في المئة.



وتم تداول كمية اسهم بلغت 8ر196 مليون سهم تمت عبر 9171 صفقة نقدية بقيمة بلغت 3ر38 مليون دينار كويتي «نحو 22ر135 مليون دولار أمريكي».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر9 نقطة ليبلغ مستوى 5ر4157 نقطة بنسبة هبوط بلغت 22ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 4ر101 مليون سهم تمت عبر 3183 صفقة نقدية بقيمة 9ر3 مليون دينار «نحو 26ر13 مليون دولار».



كما ارتفع مؤشر السوق الاول 2ر2 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5455 نقطة بنسبة صعود بلغت 04ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 3ر95 مليون سهم تمت عبر 5988 صفقة بقيمة 4ر34 مليون دينار «نحو 96ر116 مليون دولار».



في غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 2ر10 نقطة ليبلغ مستوى 9ر4054 نقطة بنسبة هبوط بلغت 25ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 8ر87 مليون سهم تمت عبر 2475 صفقة نقدية بقيمة 5ر3 مليون دينار «نحو 11ر9 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «المستثمرون» و«معادن» و«نابيسكو» و«كميفيك» اما شركات «الستثمرون» و«خليج ب» و«اهلي متحد» و«بتروجلف» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «دبي الاولى» و«تمدين ع» و«وربة ت» و«وطنية م ب» الأكثر انخفاضا.