الذهب يرتفع مع تسبب خلاف بشأن هونغ كونغ في توتر علاقات الصين وأميركا

تعافت أسعار الذهب الخميس 28 مايو بعد أن لامست أدنى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة، إذ تصاعد شقاق بين واشنطن وبكين بشأن هونغ كونغ، فيما تلقت الأسعار الدعم أيضا من ضخ بنوك مركزية وحكومات لأموال لتخفيف تبعات جائحة كورونا.







وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1718.67 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينتش بعد أن انخفض إلى 1693.22 دولار للأونصة أمس الأربعاء قبل أن يقلص خسائره. وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1717.70 دولار للأونصة.

ومن شأن العلاقات الآخذة في التدهور بين أكبر اقتصادين في العالم أن تعرقل الأنشطة الاقتصادية العالمية التي تتعرض لضغوط هائلة بالفعل بسبب أزمة كورونا.







هذا ووافقت اليابان على حزمة تحفيز جديدة قيمتها 1.1 تريليون دولار بينما كشف الاتحاد الأوروبي عن حزمة بقيمة 750 مليار يورو.







وعادة تدعم إجراءات التحفيز الكبرى الذهب الذي يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.







وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.8% إلى 1970.79 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 2.1% إلى 836.46 دولار للأونصة واستقرت الفضة عند 17.29 دولار.