«البورصة» تنهي أسبوع العيد بمكاسب 600 مليون دينار

3 % مكاسب السوق الأول.. و2.1% للمؤشر العام.. والرئيسي يتراجع 0.09%

شريف حمدي

تباين أداء مؤشرات سوق الكويت المالي بعد انتهاء الجلسة الثانية عقب استئناف السوق أعماله بعد عطلة عيد الفطر المبارك، حيث واصل مؤشر السوق الاول نشاطه الصعودي الذي بدأه قبل العطلة، فيما جنح مؤشر السوق الرئيسي للتراجع.

وحققت البورصة مكاسب سوقية على مدار الجلستين بنسبة 2% تقدر بنحو 600 مليون دينار، لتصل القيمة السوقية الى 28.59 مليار دينار ارتفاعا من 27.99 مليار في آخر جلسات رمضان قبل بدء العطلة. وعلى مستوى السيولة المتدفقة للسوق، فالمتوسط اليومي بلغ 42.4 مليون دينار بمحصلة خلال الجلستين بلغت 84.8 مليون دينار بواقع 46.5 مليون دينار في جلسة الأربعاء، ونحو 38.3 مليون دينار في جلسة الخميس امس، علما أن متوسط السيولة في الأسبوع الأخير قبل عطلة العيد كان 23 مليون دينار. ويستمر السوق في الاتجاه الصاعد بدعم الإقبال على الأسهم القيادية في مقدمتها بيتك والوطني وأهلي متحد واجيليتي والدولي، فضلا عن التحسن النسبي في أسعار النفط مؤخرا. ومن المتوقع ان يواصل السوق نشاطه الإيجابي خلال الفترة المقبلة خاصة مع توجه الكويت للحظر الجزئي عوضا عن الحظر الشامل الذي انعكست آثاره على اغلب الأنشطة الاقتصادية في البلاد. وأنهت البورصة تعاملات جلستي ما بعد العيد على تباين في أداء المؤشرات، وذلك على النحو التالي:

– ارتفع مؤشر السوق الاول بنسبة 3% بإضافة 160 نقطة لمكاسبه السابقة ليصل الى 5455 نقطة من 5295 نقطة قبل العيد.

– تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.09% بخسارة 4 نقاط في مجمل الجلستين ليصل المؤشر الى 4157 نقطة من 4161 نقطة.

– ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 2.1% بمكاسب بلغت 105 نقاط ليصل المؤشر الى 5018 نقطة ارتفاعا من 4913 نقطة قبل العيد.