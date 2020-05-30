البورصة الأردنية ترتفع بنسبة 2.99% في أسبوع{{{article.title}}}

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في ال​بورصة الأردن​ية بنسبة 2.99%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1621.2 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 3.6 ملايين دينار أردني، مقارنة مع 1.9 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة ارتفاع 87.1%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 10.7 ملايين دينار أردني، مقارنة مع 9.5 ملايين دينار للأسبوع السابق.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع 7.4 ملايين سهم، نفذت خلال 3129 صفقة.