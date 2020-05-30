‫ميركل ترفض دعوة ترمب لحضور قمة «مجموعة السبع» بواشنطن‬

‫صرّح الناطق باسم المستشارة الألمانية، أمس «الجمعة»، بأن أنجيلا ميركل ترفض التوجه شخصياً إلى واشنطن لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، كما اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بسبب وباء «كوفيد – 19»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.‬



‫وقال شتيفن سايفرت لموقع «بوليتيكو» الإلكتروني الأميركي: «حتى اليوم ونظرا للوضع العام للوباء، لا يمكن القبول بمشاركتها شخصياً، وبرحلة إلى واشنطن».‬



‫وأضاف أن «المستشارة الفيدرالية تشكر الرئيس على دعوته إلى قمة مجموعة السبع».‬



‫وميركل المتخصصة أساساً في العلوم، هي أول مسؤولة ترفض رسمياً الدعوة للحضور شخصياً، في مجموعة السبع التي تضم اليابان وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.‬



‫وتبلغ ميركل من العمر 65 عاماً، مثل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ما يجعلهما أكثر عرضة للإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، بينما تحتل الولايات المتحدة هي أول دولة عالمياً من حيث عدد الضحايا، من إصابات «1.7 مليون شخص» ووفيات «أكثر من مائة ألف».‬



‫وكان البيت الأبيض أعلن في منتصف مارس «آذار» أنه تخلى، بسبب الوباء، عن عقد اجتماع بحضور رؤساء الدول والحكومات في المقر الرئاسي في كامب ديفيد بولاية ميريلاند المجاورة، مشيراً إلى أنه يفضل أن يجريه عبر الدائرة المغلقة.‬



‫لكن الرئيس دونالد ترمب أعلن الأسبوع الماضي أن القمة ستعقد في يونيو «حزيران» «في البيت الأبيض بجزئها الأكبر»، وإن كانت بعض اللقاءات ستُنظم في كامب ديفيد.‬