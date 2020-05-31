بورصة دبي تغلق على إنخفاض بنسبة 0.8% عند 1945 نقطة{{{article.title}}}

أقفل ​سوق دبي المالي​ منخفضا بنسبة 0.83% عند مستوى 1945 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 147 مليون درهم.

وإرتفعت أسهم 7 شركات من أصل 30 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم 21 شركة، وبقيت شركتان على ثبات.

وأقفل سهم “​إعمار العقارية​” مرتفعا بأقل من 1% عند 2.51 درهم، وبتداولات قاربت 12 مليون سهم، بينما ارتفع سهم “إعمار للتطوير” بنسبة 1.5% عند 1.97 درهم، وبتداولات تجاوزت 7 ملايين سهم.

وانخفض سهم “​بنك دبي الإسلامي​” بنسبة 1.7% عند 3.49 درهم، وبتداولات تجاوزت 7 ملايين سهم، بينما انخفض سهم “جي أف أتش” بنسبة 2% عند 0.529 درهم، وبتداولات قاربت 10 ملايين سهم.

وأكثر الأسهم تداولاَ سهم “الاتحاد العقارية” منخفضا بنحو 5% عند 0.267 درهم، وبتداولات قاربت 84 مليون سهم.