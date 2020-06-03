‫مصر: كشف بترولي في الصحراء الغربية‬

‫أعلنت وزارة البترول المصرية اليوم الاربعاء عن «كشف بترولي جديد» بمنطقة «أبو سنان» بالصحراء الغربية بعد حفر بئر «السالمية – 5» ووضعها على خريطة الانتاج بمعدل 4 آلالاف و100 برميل زيت خام و18 مليون قدم مكعب غاز يوميا.‬



‫وذكرت الوزارة في بيان لها جاء هذا الاعلان في تقرير تلقاه وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا من رئيس شركة «برج العرب» للبترول أشرف أبوزينة والتي تمثل شركته الكيان المشترك القائم بالعمليات في منطقة امتياز «أبو سنان» نيابة عن هيئة البترول وشركة «كويت إنرجي مصر».‬



‫وأوضح البيان «أن الكشف البترولي الجديد يقع في طبقة الخريطة الجيولوجية على عمق 14400 قدم».‬



‫وسبق للشركة تحقيق «كشف بترولي كبير في شهر ديسمبر الماضي في البئر الاستكشافي «ايه اس اتش 2» والذي تم وضعه على قائمة الإنتاج بمعدل س7 آلالاف برميل من الزيت الخام و10 مليون قدم مكعب غاز».‬