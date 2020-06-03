‫منصة «زوم» استفادت كثيراً من التباعد الاجتماعي‬

‫كشفت منصة زوم عن نتائج مالية تعكس الاقبال الكبير على برمجية مؤتمرات الفيديو هذه خلال مرحلة العزل للجم وباء كوفيد-19.‬



‫فمن يناير إلى مارس حققت الشركة ومقرها في كاليفورنيا زيادة في الإيرادات نسبتها 169 % لتصل إلى 328 مليون دولار وحققت أرباحاً قدرها 27 مليوناً.‬



‫وفرضت إجراءات التباعد الاجتماعي المتخذة في إطار مكافحة جائحة كوفيد-19 تحولاً جذرياً في التواصل بين الأشخاص الذين لجأوا بشكل كثيف إلى تقنيات عقد المؤتمرات عبر الفيديو.‬



‫وقال إريك يوان مؤسس زوم ورئيسها في بيان حول نتائج الشركة إن ازمة فيروس كورونا المستجد “أدت إلى طلب أكبر على التواصل والتعاون بشكل مرئي بمشاركة أشخاص عدة”.‬



‫وأضاف “الاستخدامات المختلفة زادت بشكل سريع مع إدراج زوم في عمل الأفراد وتعليمهم وحياتهم الشخصية”.‬



‫وسمح التطبيق بلقاءات عائلية عبر الإنترنت وحصص دراسية وجلسات يوغا واجتماعات مهنية أيضاً.‬



‫وبات ظهور صور المشاركين على شكل “فسيفساء” على الشاشة رمزاً للعزل المنزلي وقد استنسخته شركات تواصل عملاقة أخرى مثل “فيس بوك” و”غوغل” ومايكروسوفت”.‬



‫وفي نهاية الربع الأول من السنة بلغ عدد زبائن زوم في مقابل اشتراك مدفوع 265400 من بينهم شركات تضم ما لا يقل عن عشرة موظفين أي زيادة بنسبة 354 % مقارنة بالعام الماضي على ما أفادت الشركة ومقرها في سان خوسيه في سيليكون فالي.‬



‫إلا أن الطريق لم يكن سهلاً على الدوام بالنسبة لـ”زوم” فقد أدى الاقبال الكثيف والمفاجئ للمستخدمين الجدد إلى مشاكل تتعلق بأمن المعلومات وكشف عيوباً في إدارة البيانات السرية.‬



‫وأعلنت ولاية نيويورك الشهر الماضي توصلها إلى اتفاق مع المجموعة لتحسين حماية منصتها من هجمات محتملة.‬



‫ووضع الاتفاق حداً لتحقيق باشرته المدعية العامة ليتيسيا جيمس في مارس حول ثغرات هذه البرمجية.‬



‫وأطلقت “زوم” قبل فترة مؤسسة خيرية بدأت بتقديم تبرعات إلى جمعيات محلية ودولية من بينها منظمة الصحة العالمية.‬