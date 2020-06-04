الذهب يرتفع بعد تسجيله أكبر تراجع يومي في شهر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد أن تسبب صعود الأسهم المدفوع بمؤشرات على التعافي الاقتصادي بعد إجراءات عزل عام في تسجيل الذهب أكبر انخفاض يومي منذ 30 أبريل في الجلسة السابقة.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.4٪ إلى 1703.95 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:07 بتوقيت جرينتش، وكان قد تراجع 1.7٪ أمس الأربعاء. وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1٪ إلى 1705.70 دولار.

وأدى التفاؤل الاقتصادي الناجم عن تخفيف قيود فرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد إلى تراجع الطلب على الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا مؤخرا مما أدى بأسعار المعدن الأصفر للهبوط بنسبة 1.3٪ منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوى لها في شهرين اليوم الخميس مع تحسن معنويات المستثمرين بفضل توقعات خطط التحفيز الحكومية بما حد من جاذبية الذهب. لكن على الرغم من تحسن شهية المخاطرة، فقد استقرت أسعار الذهب فوق المستوى الرئيسي البالغ 1700 دولار للأونصة بسبب التوتر بين الولايات المتحدة والصين والاحتجاجات في مدن بالولايات المتحدة وضعف الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 1.3٪ إلى 1923.06 دولار للأونصة في حين ارتفع البلاتين 0.8٪ إلى 832.90 دولار. وسجلت الفضة تراجعا للجلسة الثالثة على التوالي وهبطت 0.6٪ إلى 17.57 دولار.