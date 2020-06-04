النفط الكويتي يرتفع إلى 34.59 دولار للبرميل الخميس ٤ حزيران ٢٠٢٠   09:27النشرة أخبار لبنان والشرق الأوسطأخبار البورصة والاسهم {{article.date}}   {{article.time}}{{article.category}}

4 يونيو، 2020
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ارتفع سعر برميل ​النفط الكويتي​ 69 سنتاً خلال تعاملات أمس الأربعاء، ليصل إلى 34.59 دولار، مقابل 33.90 دولار يوم الثلاثاء الماضي، وذلك وفقاً للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

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